DIAPORAMA - Qui est Sam Asghari, le mari de Britney Spears ?

Britney et Sam à Los Angeles en 2019 Crédits : Tommaso Boddi / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Britney Spears et Sam Asghari aux GLAAD Media Awards en 2018 Crédits : VIVIEN KILLILEA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Il est apparu dans le clip de "Work From Home" de Fifth Harmony

Sam Asghari, jeune mannequin iranien de 28 ans tout en muscles, est le nouveau et troisième mari de Britney Spears. Le couple s'est formé en marge du tournage du torride clip de Slumber Party, sorti en novembre 2016. Le jeune homme né à Téhéran est arrivé aux États-Unis il y a 15 ans, jouait alors les séducteurs. Il était assis face à une monumentale table sur laquelle la chanteuse dansait de façon langoureuse. C'est ainsi que la flamme est née.

Rapidement, les rumeurs bruissent et les nouveaux amoureux affichent une belle complicité sur les réseaux sociaux. Les deux amoureux ont passé Noël ensemble et les fans de la chanteuse ont découvert ce bel homme mystérieux à travers Snapchat et Instagram. "Elle a vu quelques personnes en secret cette année, mais Sam est le premier homme qui lui met des papillons dans le ventre et elle est complètement éprise", déclarait alors une source au Daily Mail.

Sam Asghari, c'est avant tout un physique impressionnant qui lui a permis de tourner dans plusieurs clips et d'entreprendre plusieurs campagnes de publicité. Un fan absolu de fitness et de musculation qui partage régulièrement ses exploits et ses abdos saillants sur les réseaux sociaux. Après son parcours scolaire, le jeune Sam a connu une prise de poids importante atteignant près de 130 kg sur la balance. Il s'est donc consacré au sport et à la nutrition afin de sculpter un corps d'Apollon.

Aujourd'hui, il est suivi par près de 2.5 millions d'abonnés sur Instagram. Il a travaillé pour la marque de sportswear Under Armour, réalisé des campagnes pour Toyota, et a même tourné pour la télévision et le cinéma (Can You Keep A Secret, NCIS, Unbelievable!!!, The Family Business, Hacks). Sam Asghari est aussi apparu dans d'autres clips que celui de sa désormais épouse comme Work From Home du girls band Fifth Harmony.

Sam Asghari est très apprécié des fans de Britney Spears puisqu'il a soutenu son combat pour mettre fin à la tutelle exercée par le père de la star pendant des années. Ce statut juridique empêchait le couple de se marier et de concevoir un enfant. Devenir parents est d'ailleurs le premier objectif du couple qui a raconté il y a quelques mois seulement qu'ils avaient connu une fausse couche. Le couple s'est marié en toute discrétion le 9 juin 2022. Une cérémonie marquée par l'arrivée et l'arrestation du premier mari de Britney Spears qui voulait manifestement ruiner ce moment.

