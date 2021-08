Britney Spears : quand la star déchaînait les foules dans... les supermarchés

Le soir du 16 février 2007, Britney Spears perd pied et disjoncte devant de nombreux paparazzis. Excédée par cette meute médiatique si dure à contrôler depuis tant d'années, la star pousse violemment la porte d'un salon de coiffure de Los Angeles, sous les crépitements des flashs. Malgré la résistance de la gérante du salon, elle s'empare de la tondeuse et massacre sa longue chevelure brune. Le début d'une descente aux enfers, pour une célébrité dont la carrière musicale avait commencé d'une manière plutôt particulière...



La petite fiancée des Américains, devenue star planétaire aux 60 millions d’albums vendus à travers le monde, a, en réalité, commencé sa véritable carrière musicale... dans les super marchés ! "Son premier titre, Baby One More Time, était déjà prêt depuis longtemps, raconte Romain Burel. Quand le single sort, Britney Spears va alors faire le tour des grands centres commerciaux américains".

Malgré ses années Disney, Britney Spears débute presque dans l'anonymat total. Mais tout va rapidement vriller. "Au départ, elle chante toute seule devant du public qui ne fait que passer, mais très vite, tout le monde va faire la queue à l'entrée de ces centres commerciaux pour venir voir jouer le phénomène", poursuit l'ancien directeur du magazine Têtu.



Quand le clip de Baby One More Time sort, le succès est démentiel. "A ce jour, ce tube est classé parmi les 100 meilleures chansons de l'histoire selon le magazine Rolling Stones", insiste Romain Burel. Un succès planétaire, qui précipitera plus tard la chute de Britney Spears. Placée sous tutelle depuis 2008, la vie de la star, promise aux plus grands rêves, aux strass et aux paillettes, s'est transformée petit à petit en un véritable roman noir, dont chaque chapitre s'écrit pourtant toujours sous le feu des projecteurs.

Invité de Jour J

Romain Burel, rédacteur en chef spécialiste de musique, ancien directeur du magazine Têtu…