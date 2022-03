Britney Spears s'explique sur ses photos dénudées postées sur Instagram

Face à de violents commentaires, après avoir posté des photos dans le plus simple appareil, Britney Spears a dû s'expliquer. Dans un message publié sur Instagram le 1er mars dernier, la star, qui n'est plus sous la tutelle de son père depuis le 30 septembre dernier, écrit : "Ok tout le monde... Je montre mon corps en Polynésie française car je suis une femme rebelle et libre".

Deux lignes pour se justifier auprès d'internautes mécontents après ses récentes publications au bord de l'eau. Britney Spears est complètement nue. Pour éviter que les photos soient supprimées par Instagram, elle cache ses tétons et son entrejambe avec des émoji diamant. En légende des trois séries de clichés, la star de 40 ans a ajouté des émoji de roses.

Après avoir justifié ses photos de vacances, Britney Spears se confie sur son maquillage préféré. La star utilise "uniquement" du maquillage Chanel et remercie par la même occasion le Make-up artiste qui l'avait maquillé sur la photo publiée sur Instagram.