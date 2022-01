Madonna et la légende de sa petite culotte sur les genoux de Jacques Chirac

Madonna et sa petite culotte lors de son concert au Parc de Sceaux en 1987

Il fait chaud en cette fin d’été 1987, aussi chaud que Sous le soleil de Satan, le dernier film de Maurice Pialat qui s’apprête à sortir en salles et à créer la polémique. Il y quelques semaines, souvenez-vous, Ivan Lendl a battu Matts Wilander en finale de Roland Garros.

Mais ce n’est ni pour l’un ni pour l’autre que Paris va vibrer en cette fin du mois d’août… C’est pour une jeune Américaine qui s’appelle Louise Ciccone et que l’on connaît sous un autre nom : celui de Madonna ! Cela fait 3 ans qu’elle a surgi dans nos vies et nos oreilles. Madonna est donc à Paris et c’est l’évènement ! Un évènement ô combien attendu…

Et pourtant, tout n’a pas été si simple pour la venue de la nouvelle star de la pop, car le maire de Sceaux, Pierre Ringenbach, ne voulait pas de la reine de la provocation dans sa ville. Mais c’était sans compter sur le plus grand fan français de la chanteuse, le Premier ministre et maire de Paris : Jacques Chirac. Si le premier ministre veut Madonna, alors le concert aura lieu.

Plus de 130.000 spectateurs ont acheté leur billet pour 130 francs, ils sont venus de toute la France et même de l’étranger. C'est une véritable marée humaine ! Dans la foule : Johnny Hallyday, Catherine Deneuve, Yannick Noah, Sylvester Stallone, Alain Delon, Mireille Darc, mais aussi toute la famille Chirac : Jacques, Bernadette et leur fille Claude.

Madonna, en reine de la provoc’, a même jeté sa petite culotte dans la foule. Et la légende veut qu’elle ait atterri sur les genoux de Jacques Chirac, comme par hasard… C’est tout ému qu’il la recevra le lendemain à l’hôtel de Ville de Paris, en présence de Line Renaud qui se verra remettre un chèque de 500.000 francs pour l’association des artistes contre le sida.

