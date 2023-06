C’est l’un des charmes du français que d’être composé d’une multitude d’emprunts à toutes les langues du globe, même parmi les plus lointaines et les plus inattendues. Et figurez-vous que notre langue a adopté des dizaines de mots amérindiens. Si j’ai eu envie de me pencher sur ce sujet, c’est que dimanche dernier, en précisant le sens de l’expression "être dans l’œil du cyclone", je vous ai parlé d’ouragan, l’un des synonymes du cyclone (on peut réécouter cette chronique en podcast ou sur RTL.fr)…



À cette occasion, j’ai recherché l’étymologie d’ouragan, arrivé en français au XVIe siècle. C’est un mot de la langue des Tainos, une ethnie de la famille des Arawaks. Et la veille, en vous parlant de mon apéritif qui ne prend qu’un P, j’ai évoqué la craquante cacahuète, eh bien elle est elle aussi venue d’Amérique, et son nom est issu de la langue nahuatl. Et là je me suis dit qu’il fallait tirer le fil, car qui imaginerait que nous utilisions tant de vocabulaire des Indiens d’Amérique ? Evidemment, squaw, totem ou tomahawk viennent d’eux.

On a vu assez de westerns avec John Wayne dans notre enfance pour le savoir. Mais il y a aussi tous les noms des animaux originaires du Nouveau Continent, comme le jaguar, le couguar ou le tapir, tous issus de la langue tupi. Et puis il y a toutes les bonnes choses qui étaient inconnues chez nous jusqu’aux voyages de Christophe Colomb, à commencer par le cacao et le chocolat, dont les noms viennent du nahuatl…

Patates, tomates, haricots...

Les conquistadores s’enquéraient auprès des autochtones du nom des choses qu’ils découvraient, et rapportaient en Europe ces plantes et ces animaux accompagnés de leur appellation… un brin hispanisée. Le maïs est un mot arawak, l’avocat vient du nahuatl, l’ananas du tupi, le tabac du taino, comme l’ouragan, tandis que le caoutchouc est issu du quechua, que la parka est un mot inuit et l’anorak un mot inuktitut – là, c’est le Grand Nord… Il y a encore le canoë et le canot qui nous viennent du taino, et puis, on y pense moins, mais il y en a partout dans nos parcs : le toboggan vient de l’algonquin, où le terme désignait une grande luge.



Et n’oublions pas les haricots, les tomates, et les sacro-saintes patates ! Les haricots verts viennent d’Amérique, eh oui ! Nous les avons si bien adoptés que le haricot serait le premier légume vert consommé en France, surtout en conserve et surgelé. Son nom vient du nahuatl ayacolt. Quant aux tomates, arrivées d’Amérique du Sud au XVIe siècle, leur appellation dérive d'un mot aztèque : tomatl. Sans omettre la patate, sans laquelle, mon Dieu, nous ne connaîtrions pas les frites, elle vient du taino batata. Merci aux Amérindiens de nous avoir permis de découvrir ces délices… et ces mots délicieux !

