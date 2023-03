D’où vient "OK", ce mot étrange ?

"OK" : voilà un mot que l’on prononce 100 fois par jour. Un sigle, plus exactement, et un américanisme, par-dessus le marché. Je me souviens encore de ma surprise, petite fille, quand j’ai compris que ces deux majuscules que spontanément j’avais lues "oque" correspondaient à cette interjection que j’entendais à longueur de récré.

Débarrassons-nous d’abord de la typographie : on me demande toujours s’il faut l’écrire avec des points ou non. On peut juste écrire "OK", ou bien placer un point derrière le O, un autre derrière le K. Je vous dirais bien, pragmatiquement, que, comme l’idée d’utiliser un sigle est de gagner du temps, autant ne pas en perdre à ajouter des points. Autre particularité, c’est un sigle que nous prononçons à l’anglaise : "o-kay"… et non "o-ka", comme on le lirait en français. Un sigle représente des initiales : mais OK, c’est les initiales de quoi ?

Là, il faut que je vous parle d’un livre que la grand-mère en moi a été ravie de recevoir et qui s’appelle Les Pourquoi de mes petits-enfants (coucou Gaspard !) (c’est mon petit-fils). Le pseudo de l’auteur est Grand-Mercredi, et c’est édité chez First. Vous y trouverez la réponse à un tas de questions allant de "Pourquoi les moustiques nous piquent ?" à "C’est quoi le hoquet ?" en passant, naturellement, par des interrogations cruciales sur la langue française. C’est là que j’ai trouvé ce que je vais vous raconter sur l’origine de OK.



Il circule pas mal d’explications contradictoires sur cette origine. On a parfois dit qu’elle remontait à la guerre de Sécession, et aux rares messages arrivant du front et indiquant "0 killed" (0 mort) : ça donne "zéro K". Il a été également question de boxe, un combattant sur pied étant OK au lieu de KO.

De “all correct” à “OK”... à “K” !

Mais non ! "Ces deux lettres, explique Grand-Mercredi, sont en réalité une altération graphique (…) de l’expression américaine all correct, qui signifie tout va bien. On repère le mot OK pour la première fois [en 1839] dans le Boston Morning Post". Certes, les initiales de all correct auraient dû donner A et C. C’est par fantaisie, all se prononce "oll" que le journaliste en question a choisi d’utiliser un O. Quant au C, il se prononce "si" en anglais, c’est pourquoi on a opté pour un K…

Oui, les Américains se permettent des fantaisies orthographiques que les Français n’imagineraient même pas. On voit souvent écrit BBQ pour barbecue, par exemple. Et ils terminent leurs messages par des séries de X, se qui se lit "exiz", et cela tient lieu de "kisses", des bises. Pour OK, tous les lecteurs du Boston Post ont compris, semble-t-il.

Et le monde entier aussi, puisque ce mot, incroyablement, s’utilise aujourd’hui dans toutes les langues de la Terre ! Bref, OK, c’est "all correct", soit "tout va bien" ! Dans les SMS d’aujourd’hui, il paraît que OK s’est encore abrégé : on écrit K. Désormais, impossible de faire plus court !

