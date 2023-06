Langue française : que signifie “être dans l’œil du cyclone” ?

Les amis des mots s’agacent parfois quand les mots ne sont pas employés selon les règles. Ce dimanche, c’est Alain, fidèle du Bonbon sur la langue, qui n’en peut plus, m’écrit-il, d’entendre "employer systématiquement à contresens" une expression pourtant courante. "C’est presque chaque jour que je repère cette faute lors de mes lectures (de journaux, notamment), ou en écoutant la radio, y compris RTL", se scandalise Alain. Et cette expression est : "être dans l’œil du cyclone".



Précisons tout de suite, comme le fait Larousse.fr, que cyclone, à la différence de pylône, ne prend pas d’accent circonflexe. Bon. Tout le monde sait à peu près ce qu’est un cyclone. Selon la définition du Petit Robert, c’est une "Bourrasque, [une] tempête violente caractérisée par des vents tourbillonnants". L’œil du cyclone, c’est la partie centrale de ce tourbillon, un centre qui a cette étonnante caractéristique de constituer, précise le Petit Larousse, "une zone (temporaire) de calme".



Bref, quand on est dans l’œil du cyclone, c’est l’accalmie. Exactement à l’inverse de l’usage qui est fait bien souvent de l’expression. J’ai par exemple relevé ce titre récent du journal L’Alsace : "Pourquoi Didier Raoult est-il (à nouveau) dans l’œil du cyclone ?" À l’évidence, le journal ne voulait pas dire que Didier Raoult vit une période de calme, mais plutôt qu’il traverse une nouvelle tempête. "Peut-être est-ce par confusion avec d’autres expressions construites de manière similaire, imagine l’Académie française sur son site Internet, comme être au cœur de la tempête ou être dans la tourmente, que cette expression s’emploie maintenant, à tort, pour évoquer la situation d’une personne qui se trouve être la cible de toutes les attaques, de tous les dangers. Quoi qu’il en soit, recommandent les Immortels, gardons-nous d’imiter cette erreur et redonnons son vrai sens à l’œil du cyclone".

Typhon, ouragan et cyclone : quelle différence ?

Et, puisqu’on en parle, amis des mots, connaissez-vous la différence entre un cyclone et un ouragan, par exemple ? Il n’y en a aucune ! "Les termes typhon, ouragan et cyclone (…) recouvrent tous les trois la même réalité, dit le site de Météo-France : ils désignent un phénomène tourbillonnaire des régions tropicales accompagné de vents dont la vitesse est supérieure ou égale à (…) 118 km/h". Le nom varie simplement selon "l’endroit du globe où se produit le phénomène".



"Le terme cyclone ou cyclone tropical est réservé à l'océan Indien et au Pacifique sud. On parle en revanche d'ouragan en Atlantique nord et dans le Pacifique nord-est et enfin de typhon dans le Pacifique nord-ouest". Les prévisionnistes attribuent un prénom à chacun de ces phénomènes, avec une alternance entre féminin et masculin. Longtemps, on a utilisé uniquement des prénoms féminins, ce qui était considéré comme misogyne. Aujourd’hui, on partage. Vive #metoo chez les cyclones !

