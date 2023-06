C’est en prenant l’apéro (avec modération), amis des mots, que j’ai eu l’idée de notre sujet de ce matin ! À la terrasse d’un bistrot, je profitais de la douceur des premières soirées qui sentent bon l’été. Le patron s’approche, il dépose devant moi un sympathique verre de pastis aux glaçons tintinnabulants, mais voilà qu’il installe sur la table une petite ardoise qui dit "Goûtez nos planches appéritives". Et là j’ai avalé une cacahuète de travers...



Vous connaissez la malédiction de la correctrice ? Même quand je ne suis pas en service, les fautes me sautent au visage – et les cartes des restaurants sont souvent fort indigestes pour moi de ce point de vue. En l’occurrence, le mot apéritives était écrit avec deux P. Or, comme apéritif, apéritive n’en prend qu’un, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise, et je n’ai pas réussi à m’empêcher de faire la remarque tout haut, je ne suis pas fière de moi, d’habitude j’essaie de me retenir, parce que ce n’est pas très poli.

Le pauvre monsieur a répondu : "Je me souviens pourtant très bien avoir appris une règle à l’école qui dit que tous les mots en app prennent deux P". Certes. Mais il manque un bout de la règle : tous les mots commençant par le son "ap" prennent deux P… SAUF apache, apéritif, apercevoir, apiculteur, aplatir, aplanir, apostrophe et après. Enfin, ça, ce ne sont les exceptions que j’avais apprises au CE2, mais en vérité, vous pouvez y ajouter tous les autres mots de la même famille que ces mots-là… comme apéritive, ou aperçu, ou apostropher, ou apiculture… et puis quelques termes moins courants, comme apesanteur, apologie, apocryphe ou apnée.

Un moyen mnémotechnique

Pour vous donner une idée, si on se limite aux verbes, on considère qu’il y en a une quarantaine en français qui commencent par ap, dont les trois quarts prennent deux P. Ce qui nous en fait quand même dix qui n’en prennent qu’un ! Bref, reconnaissons que c’est une règle qui n’est pas très très utile, à cause de cette palanquée d’exceptions.

On peut quand même retenir que, dans les trois quarts des cas, les mots en ap s’écrivent avec deux P… Et par défaut, si vous avez une hésitation (et pas de dictionnaire sous la main), après tout… on a nettement plus de chances de tomber juste en mettant deux P, comme mon bistrotier.

Mais tenez, j’ai inventé une petite histoire qui vous permettra de retenir les principales exceptions, vous la voulez ? "Après l’apéritif, l’apiculteur apache aperçoit une apostrophe aplatie". Certes, il n’est pas impossible que mon apiculteur ait abusé de l’apéritif, étant donné ce qu’il aperçoit, mais tous les mots de cette phrase prennent un seul P, alors n’oubliez pas, amis des mots : "Après l’apéritif, l’apiculteur apache aperçoit une apostrophe aplatie".

