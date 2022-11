Quelle est l'origine surprenante de l'expression "en rang d'oignons" ?

Si cette expression signifie aujourd’hui "être parfaitement alignés", à l’origine, son tout premier sens c’était "prendre place dans une réunion à laquelle on n'est pas invité".

Cette expression, on la doit à Artus de la Fontaine Solaro, un noble du XVIe siècle, qui a servi pas moins quatre rois de France – Henri II, François II, Charles IX et Henri III - en tant que Maître de Cérémonies. Il organisait des grands banquets et des fêtes pour la cour royale en respectant strictement le protocole. Et c’est d’ailleurs parce qu’il ne plaisantait pas avec ça que l’expression en rang d’oignons est née, pour se moquer de lui.

En effet, le titre de noblesse d’Artus de la Fontaine Solaro, c’était baron d’Ognon, du nom d’un château situé dans l’Oise. Pendant ses soirées, il avait pour habitude de "ranger" ses invités en fonction de leur rang social à table. Cela formait une ligne parfaite qu’on appelait, pour se moquer un peu de lui, le rang d’Ognon !

Et si par la suite c’est devenu un rang d’oignons, l’oignon avec un "i" cette fois, comme celui qu’on mange, c’est parce que dans les campagnes, les paysans les vendaient en bottes. Ils les reliaient entre eux avec un bout de paille, plaçaient le plus gros en premier puis un plus petit ensuite et ainsi de suite.

