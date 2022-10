Qu’est-ce qu’un "senior" ?

Amis des mots, je vous propose de revenir sur le mot senior, dont nous parlions le week-end dernier… Notre Bonbon sur la langue, c’est un peu marabout-bout-de-ficelle-selle de cheval : un sujet en appelle un autre, grâce aux questions des auditeurs ou à la suite de mes plongées dans mes grimoires. Donc, oui, dimanche dernier, j’expliquais par quel périple historique étonnant notre monsieur descend du senior latin.

Parallèlement, ce même senior, qui avait le sens de "plus vieux" en latin, existe encore en français actuel, et d’ailleurs on parle sans cesse des seniors, depuis quelques années. En fait, il n’est guère étonnant que ce mot soit surutilisé parce qu’il recouvre quantité de sens différents. C’est bien simple, au bout du compte, senior veut dire tant de choses qu’on pourrait presque dire qu’il ne veut plus rien dire du tout.

De 18 à... 122 ans

Comment ça ? Un senior, me direz-vous, c’est bien, disons, une personne de plus de 50 ans, non ? Bien sûr. Mais c’est aussi parfois un boutonneux à peine sorti de l’enfance : quand on parle d’un senior en sport, c’est par opposition à un junior. Les juniors, dans la plupart des sports, ça va disons jusqu’à 18 ans. Donc, déjà, un senior peut avoir plus de 50 ans, ou… plus de 18. À noter qu’en sport, à 40 ans, d’ailleurs, on n’est plus senior : on devient vétéran. Car, rappelons au passage que c’est par l’anglais sportif que le senior latin est arrivé en français au XIXe siècle…

C’est après que ça se corse. "Le mot est passé du langage du sport au langage général, en France, lorsque, dans la vague d’euphémismes du 'politiquement correct', il a été adopté dans les années 1980, d’abord pour caractériser une classe d’âge dans l’activité professionnelle", raconte le Dictionnaire historique de la langue française, et cela "dès 45 ans" (ça alors, encore un âge différent !), "ou bien en fonction de la proximité de l’âge de la retraite" (ce qui ferait de nous des seniors à partir de 60 ans, cette fois)…

Ah, j’oubliais, pour mon Petit Larousse, un senior, c’est aussi un professionnel confirmé, et cela… quel que soit son âge. Accrochez-vous, ce n’est pas fini : senior s’emploie encore médicalement, "pour un âge auquel les problèmes de santé se manifestent ou s’accentuent", c’est-à-dire "à partir de 70 ans". Bon. Résumons-nous : quel âge a un senior ? Entre 18 et disons… 122 ans.

Bref, dès lors que nous sommes majeurs, nous pouvons tous être des seniors ! Et côté orthographe, c’est le même flou artistique : pour le Larousse, senior s’écrit comme en latin, à savoir sans accent sur le E. Pour le Robert, c’est plutôt avec un accent, en conformité avec les propositions de la réforme de l’orthographe de 1990. Allez, bonne nouvelle : vous pouvez faire les deux !

