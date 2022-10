Comment sire est devenu… monsieur

Aujourd’hui, amis des mots, on parle d’un mot étonnant… Voilà : la semaine dernière, j’étais plongée dans mon cher Dictionnaire historique de la langue française, celui d’Alain Rey. Je cherchais pour vous l’origine du mot sirop, vous vous souvenez, et notamment d’où venait ce bizarre P final… Et, juste avant sirop, logique, je suis tombée sur sire : passionnant ! Vive la sérendipité – l’art délicieux de découvrir… ce que l’on ne cherche pas !

C’est ainsi que j’ai découvert que le mot sire, cet ancien titre honorifique, synonyme de majesté, est issu du latin senior… Vous me direz "Senior, c’est un mot qui existe encore en français actuel !". On parle sans cesse des seniors, c’est vrai ! Et vous allez voir qu’il a eu une riche hérédité, ce senior latin ! Effectivement, aujourd’hui, il désigne le plus souvent les plus de 45 ou 50 ans (des jeunes comme moi !), mais d’ailleurs aussi quantité d’autres gens, plus ou moins âgés, selon le contexte (professionnel, sportif…).

Mais, de manière étonnante, ce sens moderne de senior est un anglicisme, figurez-vous : senior, c’est bien du latin, mais qui est arrivé chez nous par l’anglais, au XIXe siècle seulement, et par l’anglais du sport en particulier (l’équipe junior, l’équipe senior…) avant d’être adopté dans quantité d’autres univers.

Senior, seigneur, sire et sieur

Mais revenons à nos Romains. En latin, senior veut dire "plus vieux". Comme on respectait les aînés, on s’est mis à qualifier de senior celui à qui on voulait marquer sa considération. Et ce senior, qu’a-t-il donné, en français ?... Seigneur, bien sûr ! Et sire également, de même que sieur, ces deux mots étant des jumeaux étymologiques : ils sont issus du même mot latin. Je ne sais pas si vous vous le rappelez, mais il y a quelques mois, j’avais expliqué que l’ancien français comportait des déclinaisons, comme le latin : sire et sieur sont deux formes du même mot…



Le sire/sieur français a donné naissance également à un mot que nous employons bien plus fréquemment : monsieur ! Eh oui, monsieur (messieurs au pluriel), c’est mon ou mes (les adjectif possessifs) + sieur. Monsieur est une sorte de version contractée de monseigneur, écrivez les deux mots l’un à côté de l’autre, ça devient évident.

Mais pourquoi prononce-t-on meussieu ce qu’on écrit "monsieur" ?

Tout simplement parce que la prononciation du mot a changé avec le temps… la prononciation va toujours dans le sens de la facilité (prononcer meussieu demande moins d’effort que de dire "mon sieur") mais l’orthographe n’a pas suivi ! Ce qui n’est pas plus mal, puisque ça nous rappelle la parenté de monsieur, monseigneur, de sire et de sieur ! Pour l’anecdote, c’est le sieur français qui a donné le sir anglais, … Ah, et au fait, comment dit-on monsieur, en italien ? Signore ! Et en espagnol ? Señor ! Senior, quoi : la boucle est bouclée.

