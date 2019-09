D’où viennent les laconiques ? De Laconie !

publié le 21/09/2019 à 08:47

La semaine passée, nous avons parlé des traces laissées par les civilisations grecque et latine dans notre langue. Nous avions laissé la chose en suspens, et nous étions restés sur un suspense à la limite du supportable – j’en profite pour signaler que "suspense" est un mot anglais, qui s’écrit avec un e final, à la différence de suspens, qui se prononce différemment et qui qualifie quelque chose que l’on laisse en attente, en suspens, sans la moindre notion de… "suspense" justement.

J’ai donc gardé pour cette semaine des mots et des expressions dont l’origine gréco-romaine est méconnue ou oubliée. J’ai découvert, toujours dans le livre de Marie-Dominique Porée chez First Editions, "être né de la cuisse de Jupiter" dont je parlais la semaine passée d’où venait par exemple l’adjectif laconique…

Il veut dire "pas bavard", oui, mais d’où vient-il ? Il vient d’une région du Péloponnèse qui s’appelle la Laconie, dont les habitants étaient réputés... peu loquaces. "Philippe de Macédoine en fit personnellement l’expérience", raconte Marie-Dominique Porée. "Un jour où il demandait à être reçu dans la cité, il lui fut répondu par ce seul mot : non. Philippe répliqua : Si j’entre en Laconie, je vous détruirai. Et leur retour fut encore plus incisif : Si… "

"Une peur panique"

Sous-entendu : "si vous entrez, mais vous n’entrerez pas" ! Voilà en effet une réponse laconique… Et tenez, devinez d’où vient l’expression "une peur panique"… Du dieu Pan, tout simplement, dont la légende rapporte qu’il était si laid qu’il mit en fuite sa propre mère à sa naissance.

Curieuse également, l’origine de l’adjectif "académique". Il vient là encore d’un nom propre, celui d’Académos, un héros mythique dans les jardins duquel, à Athènes, Platon fonda son école philosophique en 380 avant J.-C. "On a donné par la suite le nom d’académie à toute société ou institution, explique Marie-Dominique Porée, qu’elle soit littéraire, scientifique, artistique ou autre."

"Riche comme Crésus"!

Une dernière expression ?Allez, ça vous dirait de toucher le pactole ? Le "Pactole" était le nom d’une "petite rivière de Lydie, en Turquie actuelle, dont le sable roulait des paillettes d’or et fit la fortune de Crésus, l’homme le plus riche de l’Antiquité ". D’où l’expression "riche comme Crésus"!



Et si vous avez envie de bavarder langue française en face à face, amis des mots franciliens, je vous attends samedi 21 septembre de 14 heures à 17 heures au Festival du livre de Villejuif, au métro Villejuif-Paul-Vaillant-Couturier. Il y aura même une dictée gentille et rigolote en équipes parents-enfants. Vous vous inscrivez ?