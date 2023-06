Pourquoi une bactérie peut nous aider à sauver la planète ?

Le plastique est devenu un véritable poison écologique. On en utilise chaque année 380 millions de tonnes avant de le jeter, dont 10 millions de tonnes amerrissent dans les océans. C’est dramatique, d’autant plus que les êtres humains semblent dépassés puisque, malgré nos efforts chacun à notre échelle, seulement 9 % de ce plastique est au final recyclé.

Ca veut dire que les 91 % restants sont toujours là, et parfois à jamais, puisqu’on a découvert par exemple sur des îles au large du Brésil, du plastique fondu incrusté dans les roches. Désespérant mais pas forcément désespéré, car des chercheurs viennent de découvrir une bactérie qui va peut-être aider à sauver la planète ! Généralement une bactérie, ça ne sonne pas comme une alliée. Pourtant on a découvert qu’elle se nourrissait de plastique ! Son nom : Comamonas Testosteroni.

Cette bactérie, qui vit et se développe dans la boue des systèmes d’épuration, est capable de décomposer le plastique. Pratique car un sac plastique va mettre en moyenne 450 ans pour le faire naturellement. Cette bactérie est capable aussi de manger ce plastique, de l’avaler ! Même chose avec les composés présents dans les détergents, qui, eux aussi, ne font pas du bien à la nature, notamment à nos rivières et nos fleuves. Du coup, les chercheurs se demandent comment maintenant utiliser cette bactérie à grande échelle et l’intégrer à des solutions simples pour nous débarrasser le plus possible de ce plastique, qui n’en déplaise à la chanson d’Elmer Food Beat, n’est vraiment pas fantastique !

