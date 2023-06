Pourquoi Bambi est un alcoolique ?

Le gentil et innocent petit faon du dessin animé de Walt Disney, est en réalité un dépravé qu’il n’est pas rare de croiser sur nos routes de campagne ou dans nos bois, en train de tituber totalement ivre…

Ca se passe généralement au printemps car ce phénomène, qui a des allures de spring break pour jeunes chevreuils, est purement saisonnier. A cette époque, les faons s’émancipent de leur maman. Ils doivent se débrouiller tout seul, notamment pour se nourrir. Comme l’hiver, il n’y a pas trop de végétaux, dès qu’ils en aperçoivent, ils ont tendance à se jeter dessus. Les haies, les arbustes sont leur terrain de cueillette favoris car ils raffolent des bourgeons. C’est comme des bonbons pour eux car ils contiennent du sucre mais aussi, des sucs alcaloïdes. Et c’est là que ça se gâte…

Lorsque les faons digèrent ces bourgeons se produit un syndrome très étonnant qu’on appelle l’auto-brasserie. En clair, vue la quantité élevée de sucres qu’ils contiennent, une sorte de fermentation se produit dans les intestins des jeunes cervidés. Et plus ils en boulottent, plus ce phénomène est important, tant et si bien qu’ils se retrouvent en état d’ébriété, un peu éméchés mais sans avoir bu une seule goutte d'alcool, puisqu’une nouvelle fois tout se passe à l’intérieur de leur corps. Ce qui explique pourquoi ils ont ce comportement typique de celui qui a un peu forcé sur la bouteille : une démarche hésitante, un comportement bizarre et euphorique. Je vous rassure ça finit par passer. Même si eux aussi, comme nous, finissent avec la gueule de bois. En l’occurrence ceux qui poussent sur leur tête…

À écouter 495. Pourquoi Bambi est alcoolique ? 00:01:59

