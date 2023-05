Le panneau stop est une espèce disparue des rues parisiennes et pour les automobilistes, c’est une aubaine ! Vous aurez beau chercher, sillonner les nombreuses voies de la capitale, vous n’en trouverez aucun. Et pour cause, il n’y en a plus depuis 2016 !

Les panneaux stop ont fait leur apparition dans toutes les villes de France en 1955. La capitale ne faisait alors pas exception, du moins c’est ce que l’on pensait... Au fil de l’évolution de la circulation, ils ont peu à peu été remplacés par des feux ou des ronds-points. Tant et si bien qu’en 2012, un courrier de la préfecture de police de Paris affirmait qu’il n’existait plus qu’un seul panneau de signalisation stop dans la ville. Le dernier était situé dans le 16e arrondissement, sur le quai Saint-Exupéry à la sortie d’une entreprise de matériaux de construction, pour éviter que les camions ne s’engagent sur la voie sans s’arrêter.

La vie de ce panneau n’a pas été paisible depuis...Réputé comme le "dernier panneau stop de Paris", l’objet a été volé à plusieurs reprises. Résultat, agacée de devoir toujours remplacer ce panneau stop (ce qui peut se comprendre) la préfecture de police a choisi d’arrêter en 2016, laissant donc la capitale démunie de panneaux stop. La bonne nouvelle pour les automobilistes parisiens avec cette disparition, c’est qu’ils ne peuvent plus perdre 4 points et prendre une amende de 135 euros, ce qu’on risque quand on grille un stop !

À écouter 490. Pourquoi il n'y a aucun panneau stop à Paris ? 00:01:48

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

