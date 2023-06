Vous l’avez peut-être déjà remarqué…ou pas…mais le leader de la France Insoumise ne sort sans jamais sans épingler un petit triangle rouge au revers de sa veste. Ce n’est pas une coquetterie car il a une signification historique très importante. Et même une double signification historique !

La première, celle qu’il met en avant, c’est l’opposition à l’extrême droite car ce triangle rouge est devenu un symbole fort de l’antifascisme depuis la Seconde Guerre mondiale. En effet, si l’étoile jaune servait aux nazis à signaler les Juifs et le triangle rose à faire de même pour les homosexuels, le triangle rouge était, lui, réservé aux prisonniers politiques, les communistes par exemple, et aux résistants. Mais avant cette sinistre signification, il en a une autre bien plus positive et qui concerne aussi Jean-Luc Mélenchon, puisqu’elle touche à la lutte ouvrière !

Le tout premier sens de ce petit badge renvoie au tout premier défilé du 1er mai en France en 1890. Les manifestants y demandaient la journée de 8 heures, eux qui travaillaient alors entre 10 et 12 heures par jour. À leur boutonnière, ils avaient choisi d’afficher ce petit triangle rouge. Rouge comme la couleur des travailleurs et triangle, car ses trois côtés égaux symbolisaient le partage du temps. 24 heures divisées par 3…les 3 huit, mais avec 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures de loisir. Un vœu pieu, car aujourd’hui pour les travailleurs, ce triangle n’est pas vraiment équilatéral…

À écouter 491. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon porte tout le temps un petit triangle rouge à sa boutonnière ? 00:01:55

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info