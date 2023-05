Écologie : la pollution plastique bientôt réduite ?

La question du plastique sur le devant de la table. À Paris, 175 pays se réunissent la semaine prochaine pour discuter d'une possible réduction de la production mondiale de plastique. En 2019, 460 millions de tonnes ont été produites. L'enjeu de ces négociations est donc d'essayer d'avancer vers un traité mondial contre la pollution plastique.

Seulement 20% du plastique que nous utilisons tous les jours est récupéré et recyclé. Le reste part à la poubelle. Et même un quart se retrouve dans la nature. Les sacs, les masques Covid ainsi que les bouteilles sont emportés par le vent puis les rivières pour se retrouver dans les mers. Des microparticules se forment et vont dans les estomacs des animaux marins, puis dans le nôtre.

175 pays veulent essayer de trouver un accord pour réduire cette pollution liée au plastique. Les nations veulent au moins essayer de limiter la production de cette matière. L'interdiction des plastiques à usage unique (cotons-tiges, paille, sacs) va dans ce sens. Mais beaucoup trop d'emballages plastiques sont encore utilisés.

Le recyclage doit être amélioré et de nouvelles matières doivent être développées. Le plastique est fait avec du pétrole. Moins en produire permettrait de moins réchauffer le climat. L'ambition est de signer un accord l'an prochain. Mais la mission ne sera pas simple. Les pays pétroliers ou les États-Unis n'ont pas l'intention de voir l'usage du plastique se réduire dans notre vie quotidienne.

