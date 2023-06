Le mâle chez l’abeille, il est aussi bien considéré que la femme chez l’homme jusqu’à y a pas si longtemps, quand le seul droit qu’elle avait, c’était celui de se taire. Le mâle abeille c’est à peu près ça. C'est même pire ! Rien que le nom qu’on lui donne, en dit long sur la façon dont on le considère...

Pour un mâle, on ne dit pas "abeille" mais "faux bourdon". Par ailleurs, ce dernier n’a pas de dard…c'est la femelle qui le porte. C’est le contraire de l’être humain. Chez nous, l’homme a le dard. Ce n'est pas tout, comme le faux bourdon a une langue plus courte que l’abeille, il est incapable de butiner. Donc il ne récolte ni nectar, ni pollen. Il n’est même pas père au foyer, puisqu’il ne nourrit pas les larves des futures ouvrières et ne construit rien dans la ruche. Alors pourquoi les abeilles ne se passent-elles pas de ce boulet ? Eh bien parce qu’elles en ont besoin pour se reproduire !

Le seul rôle du mâle chez l’abeille, c’est de féconder la reine. Ça laisse rêveur non ? La réalité laisse quelque peu à désirer...Lorsqu’est venu le temps pour l‘abeille en chef de se reproduire, les mâles se mettent en action. C’est parti pour une course à fond les bourdons, un peu comme nos spermatozoïdes ! Sauf que là, il n’y a pas un élu, mais plusieurs. Les mâles ont le privilège de pouvoir faire entrer leur organe reproducteur dans la reine. Un plaisir de courte durée puisque leur sexe, généralement, se détache une fois dans celui de la reine, ce qui entraîne une mort immédiate. Les moins rapides, qui n’ont pas pu devenir reproducteurs, n’ont pas beaucoup plus de chance : devenus vraiment inutiles, ils sont chassés de la colonie par les abeilles. Ils finissent par décéder, incapables de se nourrir par eux-mêmes. Je vous le dis, la vie d’un mâle abeille, on dirait du Francis Cabrel. C’est "Je l’aime à mourir" !

À écouter 493. Pourquoi c'est vraiment pas cool d'être un mâle chez les abeilles ? 00:02:06

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info