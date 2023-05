Considéré comme le plus haut sommet du monde avec une hauteur de 8 848 mètres, l'Everest, dans l’Himalaya, c’est un peu le Graal des alpinistes. Qui en arrivant tout en haut ne savent peut-être pas qu’il y a 50 millions d’années, l’Everest n’existait pas !

Vous vous doutez bien que la plus grande montagne de la planète n’est pas apparue comme par magie. L’Everest est né d’une rencontre entre deux plaques tectoniques, des morceaux de la croûte terrestre. Comme celle-ci a la bougeotte, les plaques finissent par s'entrechoquer, se chevaucher, se frotter sans cesse les unes contre les autres. C’est ce phénomène qui cause encore aujourd’hui les tremblements de terre. Mais il y a donc 50 millions d’années, ces mouvements étaient plus importants et violents…

C’est sous les mers que l’Everest est né. Là la plaque indo-australienne sur laquelle se repose l’Inde s’est déplacée vers la plaque eurasienne (dont l’Asie fait partie). La collision entre ces deux plaques a forcé la croûte terrestre à se plisser puis à se soulever. Un peu comme peut faire la peau quand vous vous pincez. A l’échelle de montagnes puisque c’est ce qui a donné les chaînes de l’Himalaya, dont l’Everest fait partie ! Le plus fou, c’est que le choc entre les plaques est toujours d’actualité.

Des études estiment que l’Everest gagne 1 à 4 mm par an ! On n’est pas sur de la vitesse grand V mais ça a poussé les Chinois et les Népalais a réévaluer sa hauteur en lui rajoutant 86 cm, ce qui le rend plus proche des 8849 mètres que des 8848. Il finirait de toute façon par les atteindre car aussi longtemps que les plaques s’incrusteront l’une dans l’autre, le toit du monde atteindra de nouveaux sommets !

489. Pourquoi l'Everest continue de grandir ?

