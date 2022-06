Pourquoi Paris a une heure de décalage avec Londres et pas avec Berlin

Ce qui peut sembler assez étonnant puisque Londres est à 350 kilomètres de Paris à vol d’oiseau alors que la distance entre notre capitale et Berlin est de 900 kilomètres et de 1.400 kilomètres avec Budapest ! La logique voudrait donc que ce soit plutôt le contraire : la même heure à Paris et à Londres mais une heure de décalage avec Berlin et Budapest. Et ce fut le cas d’ailleurs à l’origine.

Lorsqu’en 1883, les scientifiques du monde entier mettent en place à Rome les fuseaux horaires, Paris et Londres sont sur le même, le fameux méridien de Greenwich. Et ça va durer comme ça jusqu’en 1940. La faute aux Nazis. Lorsqu'ils occupent la France, leur première décision est d’aligner notre heure sur celle de Berlin, donc une heure de plus qu’avec Londres. Sauf que le problème c’est que notre pays était coupé en deux, donc la zone occupée était alignée sur l’heure de Berlin et la zone libre dirigée par le gouvernement du Maréchal Pétain toujours à l’heure d’avant. En résumé, quand il était midi à Vichy, il était 13h à Paris.

Imaginez le bazar pour les horaires de trains. Alors, à la demande de la SNCF, le régime de Vichy a fini par s’aligner sur l’heure du Paris aux mains des Nazis. Sauf qu’à la fin de la Guerre, une fois la France libérée, le Général de Gaulle n’avait pas vraiment de temps à perdre. Et s’occuper de l’heure n’était clairement pas une priorité, elle est donc restée en l’état depuis. Voilà pourquoi, bizarrerie géographique, il est une heure de plus à Caen qu’à Londres alors que les deux villes sont exactement sur la même longitude.

