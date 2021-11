Pierre de Gaulle, le petit-fils du général, "choqué" par les propos d'Eric Zemmour

Les propos d'Eric Zemmour sur le rôle de Pétain lors de la Seconde guerre mondiale ne cessent de provoquer l'indignation. Pierre de Gaulle, le petit-fils du général de Gaulle, s'est dit "choqué" par la réécriture historique du polémiste qui n'a toujours pas déclarer son intention ou non de se présenter à l'élection présidentielle.

"Dire que Pétain a sauvé des familles juives, déjà, ça me choque en tant que Français, a déclaré Pierre de Gaulle au micro de nos confrères de LCI. Ça me choque en tant que parent de ma tante Geneviève Antonioz-de Gaulle et de ma grand-tante Marie-Agnès de Gaulle, qui ont été déportées pour des faits de résistance. Pétain est allé beaucoup plus vite que ne l'imaginait Hitler dans l'adoption des lois anti-juives. Ça a surpris Hitler. Qu'on ne vienne pas me dire : ah, ça y est, il a sauvé des familles juives."

Pierre de Gaulle a aussi évoqué "une soumission, une capitulation et un déshonneur profond" de la part du maréchal Pétain lors de cette période. Pour lui, les propos d'Eric Zemmour sont "graves". Il s'agit, pour lui, d'une "récupération médiatique moderne de quelqu'un qui ne connaît pas les réalités de l’époque" et "qui ne connaît pas l’Histoire".