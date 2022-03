Présidentielle 2022 : Cluzet dézingue Zemmour et ses propos sur les mineurs isolés, les Juifs et Pétain

François Cluzet définit le candidat de Reconquête Éric Zemmour d'"écrivain raté" qui "veut son heure de gloire". Dans une interview Sept à Huit du dimanche 13 mars, l'acteur était venu présenter son nouveau film La Brigade en salle le 23 mars prochain, dans lequel il incarne le directeur d'un foyer pour jeunes migrants.

Au cours de l'interview, il est revenu sur les propos d'Éric Zemmour tenus en 2020 sur les mineurs isolés. Le candidat de Reconquête les avait qualifiés de "voleurs", "assassins", "violeurs" ajoutant qu'il faut "les renvoyer et qu'ils ne reviennent pas". Des propos que François Cluzet a qualifié de "pitoyables". Il faut dire que l'acteur soutient depuis plusieurs années la cause des migrants et a signé de nombreux appels en leur faveur. "Dire que [les migrants] ne viennent que pour l'attrait de la délinquance, pour essayer de voler, de violer [...] c'est quand même dégueulasse de dire ça !" a-t-il lâché. Éric Zemmour avait d'ailleurs été condamné d'une amende de 10.000 euros pour provocation à la haine.

Je comprends que ce journaliste, écrivain raté, veuille son heure de gloire. François Cluzet dans Sept à Huit, dimanche 13 mars.

François Cluzet ne s'est pas arrêté là. L'acteur a continué d'attaquer Zemmour et n'a pas été tendre avec le candidat, déclarant : "je comprends que ce journaliste, écrivain raté, veuille son heure de gloire [...] L'élection, c'est ça. Il y a beaucoup de gens mécontents, (alors) on va leur dire qu'ils ont raison. 'Vous avez raison, rien ne va plus...' Mais attends, pépère, on ne va pas prendre le risque de voter pour toi, pour que tu nous dises après ce que tu vas faire. Parce que quand on entend tes propos, on se fait beaucoup de soucis."

François Cluzet compare Éric Zemmour à Jean-Marie Le Pen

François Cluzet est aussi revenu sur les propos du candidat sur les Juifs et sur Pétain, affirmant qu'ils sont "inacceptables". D'après l'ancien polémiste, Pétain a sauvé les Juifs français. Des propos que Zemmour avait réitéré le lendemain du rejet de la demande de renvoi de son procès pour contestation de crime contre l'humanité, affirmant à Nice Matin : "je maintiens toujours mes propos et je sais que j'ai raison historiquement".

"Pourquoi dire des choses inacceptables ? Ce type, il n'est pas idiot. C'est parce que ça rapporte. Et plus il le fait, et plus ça rapporte. Ça a été aussi la combine de Monsieur Le Pen" assure François Cluzet.

Le père de Marine Le Pen avait aussi tenu des propos jugés antisémites. ll avait été condamné en 1985 pour "antisémitisme insidieux" et de nombreuses fois pour "banalisation", "injure publique" et "contestation de crime contre l'humanité". Jean-Marie Le Pen avait notamment affirmé que "l'occupation allemande n'a pas été particulièrement inhumaine" (2005) ou encore que "les chambres à gaz sont un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale" (1987 et 2015).