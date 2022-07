Comment Kylian Mbappé a fait éclater de rire Zinédine Zidane

Quand il était petit, Kylian Mbappé avait deux idoles : Cristiano Ronaldo dont il porte le même numéro de maillot, le 7, au Paris Saint-Germain et Zinédine Zidane, devenu héros national en 1998, l’année de naissance justement de Mbappé. Le petit Kylian était tellement fan de Zizou qu’il a tout fait pour lui ressembler, un peu trop même ce qui lui a valu un grand moment de solitude.

Mbappé cherchait à imiter Zidane au niveau du foot et du look. Alors un jour, il file chez le coiffeur et lui demande de lui faire la même coupe que Zizou à cette époque-là. Sauf que Mbappé n’est pas au courant que cette coupe, ce n'est pas un choix esthétique. Le coiffeur lui explique en effet que c’est juste un début de calvitie et refuse donc catégoriquement de lui faire une tonsure à l’arrière du crâne. Mais ce n’est pas la seule gêne que Zizou va occasionner à Kyky.

Alors qu’il a 14 ans, le jeune footballeur de Bondy est invité pour les vacances scolaires à un stage d'entraînement au Real Madrid. À l’époque, Zidane est alors directeur sportif du club, c’est lui qui appelle pour inviter Mbappé. Mieux c’est carrément lui qui va le récupérer à l’aéroport, accompagné de son papa. Imaginez la tête de Mbappé quand il voit Zizou l’attendre sur le parking et qu'il lui demande de monter dans sa voiture à la place passager.

Kylian Mbappé est tellement chamboulé qu’il se liquéfie, il demande alors à Zidane : "Est-ce que je dois enlever mes chaussures ?". Celui-ci éclate de rire et évidemment dit à Mbappé que non c’est bon il peut les garder au pied. 10 ans plus tard, il les a toujours pour notre plus grand bonheur, lui dont le rêve est de devenir l’égal de Zidane dans l’histoire du foot français.

