Seconde Guerre mondiale : Joseph Goebbels, "le Harvey Weinstein" du régime nazi

Joseph Goebbels, physiquement, ce n'est pas le premier de la classe. Mais il est extrêmement intelligent, très malin, très habile. C'est un orateur hors pair. En gros, c'est un beau merle, donc elle (Magda Goebbels, ndlr) cède complètement. Elle va avoir un statut particulier parce que Goebbels, notamment quand il devient de l'homme providentiel pour le cinéma allemand, en gros, c'est "le Harvey Weinstein de l'histoire". "C'est le patron du plus gros studio du monde", explique Isabelle Mity, professeure agrégée d'allemand, historienne et spécialiste de la civilisation germanique.

Donc, toutes les filles doivent passer dans son lit si elles veulent avoir une chance de réussir. Mais par contre, ce prédateur sexuel va littéralement tomber amoureux de Lída Baarová et là, ça va changer. "Goebbels, c'est un homme à femmes et il est très fort pour faire sentir son désir aux femmes. Il a des techniques d'approche qu'il adapte en fonction de la femme en question, de son statut", poursuit Isabelle Mitty.

"Il va tenter sa chance avec des grandes vedettes, avec des starlettes qui vont tout attendre de lui. Effectivement, on est vraiment dans la promotion canapé. Les carrières se font et se défont en fonction des faveurs accordées ou non au ministre de la Propagande, qui est aussi le ministre du cinéma, en quelque sorte", décrit encore l'historienne.