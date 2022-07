1er mai : d’où vient l’expression "faire le pont" ?

C’est un réflexe qu’on a tous au début de chaque nouvelle année : regarder sur le calendrier où sont positionnés les jours fériés par au week-end. Notamment ceux dont le jour varie selon les années, le 1er et le 8 mai. Une fois qu’on a l’info, là on sait on va pouvoir ou pas s’organiser pour faire le fameux pont.

C'est une expression assez récente puisqu’elle a moins de 200 ans car pour pouvoir faire le pont, il faut avoir des jours de congé à poser. Et si possible des congés payés pour joindre l’agréable à l’agréable. Or les premiers jours de repos rémunérés remontent au 9 novembre 1853 quand Napoléon III dans un décret officiel décida d’en octroyer 15 jours par an et encore pas à tout le monde puisque seuls les fonctionnaires d’État étaient concernés soit autour de 200.000 personnes.

Les congés payés généralisés, vous le savez, ce ne sera pas avant juin 1936. Et ces 15 jours de repos, il fallait les optimiser et pour ça les fonctionnaires ont eu recours à une technique d’ingénieur ! En regardant le calendrier, ils ont considéré les jours fériés et les jours non travaillés, le week-end, comme les piles d’un pont et avec un crayon, on voyait comment les relier. Le jour de congé, c’était la passerelle qui permettait de passer de l’un à l’autre, de faire un pont.

C'est un petit pont en posant un jour de congé, un grand pont en posant deux jours consécutifs et au-delà de trois jours, là, ça devenait carrément un viaduc. Dans tous les cas c’était un pont d’or, autre expression, puisque durant ces jours-là, les travailleurs touchaient leur paye sans avoir à avoir sur le lieu de leur labeur.

