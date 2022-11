Pourquoi la peau des mains se fripe-t-elle dans l'eau ?

Vous l’avez sans doute déjà remarqué si vous avez laissé vos mains un certain temps dans l’eau. Cela finit par former des espèces de petites vaguelettes sur la peau des doigts. Au départ, les scientifiques ont longtemps pensé que si nos doigts gonflaient, c’était à cause de l’eau qui pénètre notre peau.

En réalité, le responsable c’est notre système nerveux. C’est ce qu’ont découvert des biologistes. Quand les doigts restent mouillés un certain temps, une commande nerveuse se déclenche, elle rend alors les vaisseaux sanguins plus fins à leurs extrémités. Résultat, le volume de nos doigts diminue mais la peau dessus, elle, conserve sa taille, ce qui crée ces petits sillons que vous observez.

Et si vos doigts se fripent, c’est pour qu’ils adhèrent mieux sur les surfaces mouillées, par exemple pour que la savonnette ne vous glisse pas des mains quand vous l’attrapez. C’est exactement le même principe que les rainures sur les pneus : elles leur servent à adhérer sur la route quand il pleut. Les chercheurs l’ont vérifié en demandant à des gens d’attraper des billes de plusieurs tailles, d’abord avec les mains sèches, puis avec les mains restées 30 minutes dans de l’eau chaude. Le résultat a confirmé ce qu’ils pensaient : avec les doigts fripés, ils saisissent beaucoup plus facilement des billes mouillées.

On pense que c’est une évolution de notre corps qui aurait permis à nos ancêtres préhistoriques d’attraper plus facilement de la nourriture dans des cours d’eau. Et aussi de permettre à nos orteils, qui réagissent comme nos doigts, d’avoir une meilleure adhérence sur un sol humide.

