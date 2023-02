Alimentation : pourquoi c'est meilleur pour la santé de manger les pâtes al dente ?

C’est comme ça que les Italiens, les maestros de la pasta, préfèrent la déguster. Quand la pâte est encore un peu ferme dans son cœur et un poil croquante sous la dent, d’où le "al dente". Et cela pour des raisons de goût mais aussi parce que c’est bien meilleur pour la santé !

En fait, trop faire cuire les pâtes, outre le fait de les rendre gluantes et caoutchouteuses, augmente surtout leur index glycémique, c’est-à-dire élève le taux de sucre dans le sang. Et qu’il soit trop élevé n’est pas bon sur la durée, y compris si vous n’êtes pas diabétiques. Surtout que plus cet indice est élevé, plus les calories le sont aussi. Entre des pâtes al dente et les mêmes, mais trop cuites, le nombre de calories peut doubler !

C’est pour ça que les pâtes al dente font moins grossir, car les pâtes sont des sucres lents grâce à l’amidon qu’elles contiennent. Les cuire trop longtemps fait disparaître cet amidon. Dès lors, les pasta deviennent des sucres rapides dont l’inconvénient est de provoquer un pic de glycémie, un shoot de sucre dans le sang qui retombe très vite. Dès lors, on a à nouveau très vite faim, ce qui conduit souvent au pire du pire : le grignotage.

Alors qu’al dente, le glucose prend son temps pour aller dans le sang, ce qui évite ce pic mais aussi de former des réserves de graisse. Et puis, comme ces pâtes sont plus dures, il faut les mâcher davantage, et donc, à l’arrivée dans l’estomac, elles sont plus consistantes, donc, comme on dit, "tiennent plus longtemps au corps".

