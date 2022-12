Pourquoi dit-on que "tous les chemins mènent à Rome" ?

C'est une expression qui veut dire qu’il n’existe pas une seule façon d’atteindre le même but mais plusieurs. Si elle évoque la capitale de l’Italie, c’est pourtant un Français qui l’a inventée.

C'était au XIIe siècle par Alain de Lille qui parlait de Rome au sens du Vatican puisqu’à son époque, avant que Saint-Jacques-de-Compostelle ne devienne la destination favorite des pèlerins, c’est au Saint-Siège qu’ils se rendaient. Et d’où qu’ils partent, de France ou d’ailleurs tous les chemins finissaient par les mener à Rome. Au sens figuré, Alain de Lille voulait dire que quelques soient les difficultés rencontrées dans leur vie, les croyants parvenaient tôt ou tard à accéder à Dieu.

Mais, si tous les chemins mènent à Rome, c’est en fait parce qu’ils en partent. À l’Antiquité, alors que l’empire régnait sur toute l’Europe, l’empereur Auguste avait mis en place le premier grand réseau routier. Il partait du Milliaire d’or, le point zéro de toutes ces voies romaines. Il y en avait vingt-neuf en tout, construites en étoile, qui reliaient Rome à toutes les provinces italiennes mais aussi aux pays conquis, comme la Gaule.

Ces voies pavées étaient des autoroutes avant l’heure puisqu’elles étaient pavées et suffisamment larges pour que deux chars puissent se croiser, avec un trottoir pour les piétons. Et en plus tous les douze kilomètres, il y avait un lieu où l’on pouvait s’arrêter pour boire, manger et dormir.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info