Grève : pourquoi les syndicats doivent beaucoup à l'Égypte ?

La CGT, la CFDT, FO, tous ces syndicats qui défendent les droits des travailleurs en bataillant face au patronat ont régulièrement recours à quelque chose qui remonte à l'Égypte antique : la grève, car si nous les Français on a la réputation d’être les champions de la manif’, ce n’est pas nous qui l’avons inventée.

La toute première grève remonte à plus de 2.000 ans avant Jésus-Christ. À l’ouest de la Vallée des Rois se trouvait Deir el-Médineh, un village où vivaient les ouvriers spécialisés dans la construction des pyramides. Des gens plutôt bien traités grâce à leur savoir-faire essentiel pour les pharaons, jusqu’à ce qu’arrive Ramsès III, un poil mégalo qui décide de faire mieux que son prédécesseur. Il lance la construction de nombreux temples, une ambition au-dessus de ses moyens.

Résultat, très vite, les retards de salaire se multiplient, jusqu’à 20 jours et l’ambiance commence à se crisper. Surtout que les ouvriers n’ont plus ni à boire, ni à manger, ni vêtements : tout manque cruellement. Alors, les ouvriers décident d’arrêter le travail et de bloquer l’accès aux chantiers. Ils font part de leur mécontentement au Grand Vizir, le Premier ministre du Pharaon.



Pour les calmer, on leur envoie de maigres ravitaillements mais ça ne suffit pas. Ils continuent leur blocus, ils menacent même de piller des tombes et de balancer les noms de fonctionnaires corrompus qui détournent les rations qui leur sont destiné. Face à cette pression, le pouvoir pharaonique cède, la première grève de l’Histoire tourne en faveur des ouvriers.

