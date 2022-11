357. Pourquoi sans la ville de Nantes, on ne pourrait pas envoyer de courrier ?

Même si cela baisse d’année en année, on continue quand même à poster 8 milliards de lettres chaque année en France. Et pour les déposer, quand on n’a pas de bureau de Poste à proximité, il y a la fameuse boîte aux lettres, toute jaune, qu’on ne peut pas louper dans la rue.

Cette couleur a été choisie parce qu’elle est très visible, mais aussi en hommage à Maximilien 1er, empereur autrichien de la fin du XVe siècle. C’est lui qui a créé le tout premier réseau de distribution de courrier dans toute l’Europe. Il appartenait à la Maison Habsbourg, dont les couleurs des armoiries sont le jaune et le noir. C’est pour ça d’ailleurs que ce jaune est la couleur de plusieurs postes européennes.

Mais pour revenir à nos boîtes aux lettres, celles qu’on trouve en France viennent d’une seule et même fonderie, la fonderie Dejoie à Nantes. C’est là depuis 1949 qu’elles sont fabriquées en aluminium car c’est un métal résistant et surtout qui rouille très peu. Voilà pourquoi il y a encore dans notre pays des boîtes à lettres en fonction qui datent des années 60. D’ailleurs, pour vérifier la date de fabrication, c’est simple : sur le côté droit, il y a une plaque avec l’année où elle est sortie de la fonderie.

Même si ces boîtes à lettres sont quasi indestructibles, l’entreprise nantaise en fabrique chaque année 1.500. Des commandes de la Poste pour remplacer certaines cassées, renouveler celles qui commencent à fatiguer ou en installer dans des lotissements qui viennent d’être construits. Et comme en matière de boîte à lettres, on a un certain savoir-faire, ils en ont aussi fabriqué pour le Maroc, l’Arabie Saoudite ou encore le Qatar.

