Pourquoi le Sacré Cœur est-il toujours aussi blanc ?

La basilique du Sacré Cœur est juchée au sommet de la butte Montmartre depuis 1875 et surplombe Paris avec cette blancheur absolument incroyable, qui lui a valu le surnom d’ailleurs de "grosse meringue".

Avec le temps et la pollution, les autres bâtiments en pierre ont tendance à perdre leur éclat voire à carrément noircir, ce qui coûte bonbon à restaurer. Par exemple, la façade de l’Opéra Garnier, c’est 7 millions d’euros. Le Sacré Cœur, lui, au bout d’un siècle, n’a pas bougé et reste toujours blanc. La clé de ce mystère, c’est la pierre choisie par l’architecte du Sacré Cœur, Paul Abadie, pour le construire ! Elle s’appelle la pierre du Château-Landon, elle vient de Seine-et-Marne, précisément des carrières de Souppes-sur-Loing, et elle a une propriété assez étonnante.

Outre le fait qu’elle est hyper résistante et qu’elle est non-spongieuse, c’est-à-dire que l’eau ne peut pas s’y infiltrer, elle blanchit sous l’effet de la pluie. Comment ? Quand l’eau entre en contact avec elle, elle sécrète une substance qui s’appelle le calcin. Une substance blanche qui glisse sur les parois du Sacré Cœur, comme une sorte de couche de peinture puis qui finit par se durcir sous l’effet des rayons du soleil. Ce qui lui redonne donc un petit coup de polish !

En résumé, le Sacré Cœur est auto-nettoyant ! En revanche, les parties de la basilique, à l’abri de la pluie, ont tendance à noircir. Vous le vérifierez par vous-même si vous vous y rendez un jour, ce qui n'est pas impossible puisque la basilique, avec une estimation de 10 millions de visiteurs par an, est le deuxième monument de Paris le plus visité. Derrière Notre-Dame-de-Paris mais devant la Tour Eiffel, qui va être non pas blanche, mais verte en apprenant ça !

À écouter 503. Pourquoi le Sacré Cœur est toujours aussi blanc ? 00:02:05

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.