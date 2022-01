Opéra Garnier : comment l'un des chefs-d'œuvre de Paris est né

Le 5 janvier 1875, l’Opéra de Paris est inauguré. Ce jour-là, les belles rayonnent au bras des gentilshommes sur le parvis. On rivalise d’élégance, les plus beaux tissus, les décolletés pigeonnants, les coiffures audacieuses pour elles, les souliers vernis et les chapeaux hauts de forme pour eux.

La foule se presse du côté du Boulevard des Capucines. Ils sont 2.000 à vouloir voir et être vus. Il paraît même qu’un étranger a proposé sa place pour la modique somme de 15.000 francs, car ce soir, c’est la magie des grands soirs.

On inaugure l’Opéra de Paris et en grande pompe en présence du Maréchal Mac Mahon, président de la République Française. Tout le monde est là, tout le gratin de l’époque, même le lord-maire de Londres et la famille royale d’Espagne ont fait le déplacement. Il y a des politiques, des intellectuels, des journalistes…

Un bâtiment magnifique

Le chef-d'œuvre exubérant et fastueux impressionne : 172 mètres de long, 101 de large, et 79 mètres de haut. C’est le plus grand, le plus beau théâtre du monde, synthèse du style Second Empire ou du style Napoléon III. À l’intérieur, dit-on, le Grand Escalier à double révolution se gravit avec fierté, on peut même s’accouder aux loggias à mi-hauteur pour regarder qui est là, on admire les candélabres, on fait des mondanités dans le Foyer au plafond ornementé…

Où est l'architecte Charles Garnier ?

Jeune architecte de 35 ans, encore inconnu du grand public, c’est Charles Garnier qui a remporté à l’unanimité le concours international ouvert par Napoléon III pour l’édification de l’"Académie impériale de musique et de danse".

Pendant 15 ans, il aura tout vu, tout vécu pour mener à bien son projet magistral. Son budget initial a été réduit de moitié par le ministre des Finances, un incendie ravagera une partie de l’édifice, une vaste étendue d’eau marécageuse sera découverte sous l’opéra… Mais ce soir, toutes ces déconvenues s’effacent devant la beauté de l’Opéra de Paris.

Mais on ne voit pas Charles Garnier, il n’était pas inscrit sur la liste des invités : on l’a tout bonnement oublié ! Le malheureux devra payer sa place 120 francs, et en seconde loge de surcroît.

Dans cette émission spéciale depuis le Palais Garnier, Jour J vous entraîne dans les coulisses du plus bel opéra du monde.