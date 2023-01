Pourquoi certains boutons nous prennent pour des cons ?

Et ces boutons vous les croisez au quotidien, dans la rue, chez vous ou à votre travail. On les appelle des boutons placebo. Comme pour les médicaments, ils sont là juste pour vous rassurer mais n’ont absolument aucune utilité.

Tiens premier exemple à un carrefour dans la rue, certains feux tricolores ont un bouton censé faire passer plus vite le feu au rouge. C’est peut-être l’illusion que vous avez quand vous appuyez dessus, c’est le but d’ailleurs, mais dans la réalité, ce bouton ne déclenche rien du tout. Le feu vert finira par passer au rouge exactement au bout du même temps que si vous n’aviez pas appuyé. À Paris, par exemple, ces boutons ne fonctionnent pas le jour mais sont actifs par contre la nuit où le trafic est bien moindre.

Mais un bouton placebo, il y en a aussi un dans les ascenseurs ! Autant le bouton pour ouvrir les portes les rouvrent effectivement, vous l’avez sans doute constaté, autant celui pour les fermer, lui, ne sert à rien. Avant les années 90, il fonctionnait mais depuis avec la législation qui oblige les portes d’un ascenseur à rester suffisamment longtemps ouvertes pour qu’une personne à mobilité réduite puisse monter dedans, il est désactivé.

Pareil pour certains thermostats installés dans les bureaux, peut-être le vôtre au boulot. Il vous donne l’impression de pouvoir monter ou baisser la température mais c’est un leurre. Votre patron préfère la gérer lui-même, histoire de faire des économies de chauffage. En fait ces boutons placebo ont tous le même but : nous donner l’illusion que l’on contrôle et réduire notre stress lié à l’attente dans le cas des feux rouges et des ascenseurs

