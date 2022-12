Économie d'énergie : attention aux dangers des chauffages d'appoint

Eric de Dijon se demande s'il va investir dans un petit chauffage d'appoint. Et éventuellement lequel choisir ? Il existe effectivement des poêles à pétrole ou à gaz pour quelques centaines d'euros. Il faut faire très attention et le ministère de la Santé met en garde. Il y a chaque année 3.000 intoxications en France et une centaine de décès liés aux émanations de monoxyde de carbone, qui est un gaz inodore et très toxique qui provient justement de matériel de chauffage mobile ou mal entretenu.

Donc si vous en avez, il faut aérer régulièrement, même s'il fait froid, ne pas boucher les entrées d'air, ne jamais les faire fonctionner en continu. Et si vous achetez un groupe électrogène, pour brancher par exemple un radiateur électrique, là encore attention à bien installer le groupe à l'extérieur de votre logement, loin des portes et fenêtres.

Il y a chaque année des cas d'intoxications avec des groupes électrogènes qui sont placés dans des caves, des garages ou même directement dans des appartements. Attention donc si vous optez pour un petit chauffage d'appoint !

