Pourquoi des millions de Français mangent tous les jours avec un Parisien ?

Et ce Parisien, ce n’est pas quelque chose qu’ils ou elles ont en face d’elle mais entre les mains, car il s’agit d’un sandwich, le fameux jambon-beurre. Il s’en vend environ 1 milliard 200 millions par an ce qui en fait de loin, le sandwich le plus populaire de France.

Le sandwich qui est arrivé d’Angleterre dans le courant du XIXe siècle a été très vite adopté par les ouvriers qui, grâce à lui, pouvaient manger le midi quand ils n’avaient pas la possibilité de rentrer chez eux. C’était leur casse-croûte, mot qui vient du fait que pour le confectionner, ils cassaient la croûte d’une miche de pain pour y mettre un bout de lard ou du saindoux. Ça leur tenait au corps pour le restant de la journée.

Le jambon-beurre, lui, est arrivé plus tard grâce entre autres à l’essor de la baguette dans les années 40 à Paris où les fameux "forts des Halles", ces manutentionnaires qui transportaient les marchandises, mangeaient sur le pouce en pleine journée en se faisant un sandwich avec de la baguette, du beurre doux et la charcuterie la plus répandue dans la capitale : le jambon blanc. Dont le vrai nom est le jambon de Paris.

Voilà pourquoi, à sa naissance, on l’appelait "le Parisien". Aujourd’hui sous le nom de jambon beurre, il est devenu une référence pour les économistes qui mesurent l’évolution de notre pouvoir d’achat en fonction de l’évolution de son prix, qui a pris 15% en 10 ans. Évidemment, il est plus cher à Paris qu’en province, 4 euros, prix dans la capitale alors qu’en France, il se vend en moyenne 2,94 euros.

