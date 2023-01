Pourquoi certaines raclettes étaient vraiment dures à digérer à une époque ?

Tout simplement parce que ces raclettes-là n’avaient rien à voir avec le plat préféré des Français, cette spécialité fromagère qui fait le bonheur du palais et un peu moins celui du pèse-personne.

Le mot "raclette", inventé en Suisse au début du XXe siècle pour désigner ce qu’on appelait jusqu’ici le fromage rôti, désigne aussi autre chose qui n’a carrément rien à voir, et le désignait même avant que l’on en fasse le nom du plat hivernal. Car à la fin du XIXe en France, une raclette, c’était en argot, le nom qu’on donnait aux policiers. C’était une allusion à la raclette des ramoneurs, l’outil avec lequel ils enlevaient la suie des conduits de cheminées. Et on les surnommait ainsi car ces agents de sûreté raclaient les malfaiteurs qui étaient un peu la suie de la société, pour les faire tomber.

Mais une raclette dans les années 30, ce n’était pas qu’une personne dont le but était de faire le bien ! C’était même le contraire puisque c’est comme ça qu’on appelait les beaux garçons tchatcheurs qui venaient harponner les jeunes filles de province quand elles débarquaient en train à Paris.

Ils leur faisaient miroiter monts et merveilles avant de les rabattre vers des proxénètes. Quand le piège se refermait sur elles, il était trop tard et la raclette qui les avait embobinées avait disparu. En fait, ce n’était pas des raclettes mais des raclures. Heureusement, certaines réussissaient à leur échapper "à la raclette", c’est une expression typiquement suisse qui veut dire "de justesse".

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info