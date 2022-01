Raclette, tartiflette, fondue... Les secrets des recettes savoyardes

C'est l'hiver et durant cette période de l'année, le fromage est souvent présent dans vos assiettes. Tartiflette, raclette ou encore fondue savoyarde, Liguori Lecomte, chef du site CuisineAZ et auteur culinaire vous dévoile les secrets de ces plats savoureux.

"Pour faire une tartiflette, il faut du reblochon avec une pastille verte qui correspond à un reblochon fermier. Il faut faire dorer vos lardons et vos oignons. Rajoutez de la crème fraiche et un peu de reblochon pour infuser tout ça. Puis, mélangez le tout avec les pommes de terre et mettez au four un pendant 20 minutes", explique Liguori Lecomte.

Parmi les produits locaux présents sur la table en Savoie, on retrouve donc les pommes de terre, les crozets (pâtes) ou encore la charcuterie… Côté épices, sont notamment et couramment utilisés le poivre ou la muscade pour accompagner les plats.

La raclette "existe depuis le XIIe siècle où un berger à laissé une meule de fromage près du feu. Le fromage à fondu et il s'est dit qu'il ne fallait pas le perdre et le manger', explique Liguori Lecomte. Depuis la raclette s'est démocratisée dans les années 1980 grâce à une grosse marque d'électroménager".

Les conseils pour réussir votre fondue

Différents types de raclette existent aujourd'hui : la raclette aromatisé à la truffe, la raclette fumée ou encore celle au poivre… Un véritable succès en France où 800 grammes, voire un kilo, de fromage à raclette sont mangés par an et par personne, à raison de 180 à 200 grammes par personne lors des fameuses soirées raclette.

En ce qui concerne la fondue, "Je vous conseille de l'emmental, du comté et du beaufort à mettre dans un caquelon. Ensuite, il faut rajouter du vin blanc entre un tiers et la moitié de la quantité de fromage, après vous pouvez rajouter de l'ail et du poivre. Je vous conseille aussi de prendre du pain rassis pour éviter le gaspillage", souligne l'auteur culinaire.

Quels sont les desserts savoyards ?

Votre estomac peut éventuellement garder de la place pour un dessert et la gastronomie savoyarde possède aussi une belle carte. On peut retrouver le gâteau de Savoie avec son côté moelleux, mais également la tarte aux myrtilles. "Et puis il y a aussi le Saint Génix, si vous aimez la brioche et la praline rose", explique Liguori Lecomte. Enfin, pour les boissons, on retrouve des liqueurs avec des fleurs de montagne que l'on peut boire en digestif ou à l'apéritif.



La gastronomie savoyarde

Invité : Liguori Lecomte, chef du site CuisineAZ.com et auteur culinaire.