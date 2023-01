Pourquoi c’est faux de dire que les serpents ont le sang froid ?

Si on a inventé cette notion de "sang froid", c’est par opposition aux animaux dits à sang chaud comme les oiseaux et les mammifères. Mais ce terme de "sang chaud" est trompeur, car en fait la particularité de notre sang, même si sa température est élevée, c’est surtout qu’elle ne varie pas en fonction des conditions climatiques extérieures. Qu’il fasse zéro degré ou quarante, notre sang reste aux alentours de 37 degrés. Ce qui n’est pas le cas des animaux dits à sang froid comme le serpent, car en réalité, sa température interne dépend, elle, de la température qu’il fait dans son environnement. Il ne naît pas avec le sang froid.

Il est en fait poïkilotherme c’est-à-dire que la température de son sang peut varier. Elle s’adapte à celle autour de lui : si un serpent est dans un endroit où il fait 10 degrés, son sang sera à 10 degrés, donc froid. Mais s’il se déplace dans un lieu à 30 degrés, là son sang montera à 30 degrés aussi donc sera chaud. En gros, le serpent a un thermostat variable. La difficulté pour lui, c’est qu’il est aussi ectotherme, c’est-à-dire qu’il est incapable de produire sa propre chaleur, contrairement à nous en brûlant nos graisses.

Ainsi, il doit s’adapter en permanence, comme les lézards, les crocodiles, les tortues... D’ailleurs, le serpent a besoin de maintenir en permanence son sang à des températures raisonnables s’il veut survivre. Par exemple, si le serpent dort dans un trou et que la température est fraîche, il passera une partie de la journée à prendre le soleil pour se réchauffer et avoir assez d’énergie pour chasser. Mais si la température est trop élevée, il cherche un endroit à l’ombre et s’il fait trop froid, il se met carrément en hibernation comme un ours pour économiser son énergie.

