Pourquoi Brigitte Bardot a arrêté le cinéma à cause de la chèvre ?

On est le 6 juin 1973 et BB tourne ce qui sera, elle l’ignore encore, son dernier film L’Histoire très bonne et très joyeuse de Colinot Trousse-Chemise. Un soir, en rentrant de tournage, accompagnée d’un journaliste de la Dépêche du Midi qui la suit pour un reportage, elle croise une vieille paysanne, figurante sur le film, avec une chèvre…

Brigitte Bardot discute avec la femme qui lui annonce que le dimanche suivant, c’est la communion de son petit-fils et que donc la biquette sera tuée pour faire un grand méchoui. Brigitte Bardot prend alors la chèvre des bras de la paysanne et la lui rachète immédiatement pour lui sauver la vie. Elle décide de la baptiser Colinette, en clin d’œil au héros du film qu’elle tourne

Colinot Trousse-Chemise. Mieux elle la ramène avec elle dans son hôtel 4 étoiles et l’installe dans sa chambre. Vous imaginez la tête du personnel…

Le sauvetage de cette petite chèvre est comme un électrochoc pour Brigitte Bardot qui de toute façon est fatiguée du cinéma, du star-system et de la vie qu’ils lui imposent depuis des années. Elle décide sur le champ d’arrêter de tourner pour se consacrer à la défense des animaux. Et comme un symbole de ce changement radical dans sa vie, sa toute dernière image dans le film et donc au cinéma, c’est elle avec une colombe à la main. Avouez que la coïncidence est assez dingue. Tout le monde pensera au début à un coup de tête. Mais quand trois ans plus tard, on le verra se rendre en personne au Canada pour défendre la cause des bébés phoques et obtenir l’interdiction de la vente de leur peau en France et en Europe. On comprendra que cette petite chèvre a vraiment changé la vie de BB, qui désormais affiche face à ceux qui font du mal aux animaux le titre d’un de ses plus grands films : le Mépris…

