Comment Brigitte Bardot a quitté le cinéma pour se consacrer à la défense des animaux

Le dernier film de Brigitte Bardot, c'est "L'Histoire très bonne et très joyeuse de Colinot trousse-chemise", un film assez étonnant sur fond de Moyen-Âge. BB, l'icône du cinéma français, commence en avoir marre d'être actrice. Une rencontre avec une chèvre va être un déclic.

Nous sommes en 1973. Un certain Jacques, reporter à la Dépêche du Midi, suit Brigitte Bardot un jour à la sortie du tournage et il raconte cette anecdote dans l'émission 20h30 le samedi sur France 2 : "Une grand-mère avait une chèvre et elle dit qu'on va faire un méchoui. [Brigitte Bardot] n'a fait qu'un bond, elle s'est emparée de la chèvre et elle est partie".



J'ai adopté une petite chèvre ! Je l'ai prise car la dame voulait la tuer pour la manger ... Brigitte Bardot, sur le tournage de "L'Histoire très bonne et très joyeuse de Colinot trousse-chemise"

Cette chèvre, c’est le déclic, avoue Brigitte Bardot à Jacques dans une lettre. La désormais ex-actrice créera la Fondation Brigitte Bardot en 1983. Mais elle avait déjà une victoire pour la cause animale à son actif.



Son premier engagement : l'agonie des animaux dans les abattoirs

En 1962, l’actrice militait contre l’abattage sommaire en France. Brigitte Bardot s’adresse aux Français dans Cinq colonnes à la Une, le magazine d'actualités le plus regardé à l’époque.

Et c’est sa première victoire. Grâce à elle, le pistolet d'abattage indolore, qui permet d'anesthésier la bête avant de l’égorger, devient obligatoire.



Son fait d’armes le plus connu : la défense des bébés phoques

En 1976, cela fait trois ans qu’elle a claqué la porte des studios de cinéma. Brigitte Bardot milite au côté de la SPA. Elle lance une vaste campagne pour lutter contre la chasse aux phoques. En 1977, la star se rend sur la banquise canadienne.

On se souvient tous de cette photo, le sex-symbol blond et le blanchon adorable. Et là aussi, victoire : la CEE, l’ancêtre de l’Union européenne, interdit l’importation de fourrures de phoques !

En septembre 2021, Brigitte Bardot racontait au magazine Vogue qu’elle vit aujourd’hui avec “12 chiens, 20 chats, des chevaux, ânes, ponettes, cochons, chèvres, plein d’oies, des poules, des canards, une tortue, un perroquet”. C’est ce qu’on appelle mettre ses principes en action.



































