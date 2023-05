À l’été 2022, les Galeries Nationales d’Écosse se préparaient à accueillir une exposition sur l’impressionnisme. Avant d’être exposées, toutes les œuvres sont passées aux rayons X, pour vérifier leur état et leur authenticité. Et là, surprise en analysant le « Portrait d’une paysanne », peint par Van Gogh en 1885…

La radio révèle qu’il y a quelque chose d’autre sur la toile que le visage de cette paysanne. Pas en dessous du tableau, mais au dos. Où se trouvent des couches de colle et de carton ajoutées, semble-t-il, pour une précédente exposition au début du XXe siècle. On les retire minutieusement et là qu’est-ce qui apparaît ? Le portrait d’un homme barbu avec un chapeau et un foulard.

Cet homme, c’est Van Gogh lui-même ! Un de ses nombreux autoportraits, plus de 43 répertoriés à ce jour. Un exercice de style que Van Gogh avait choisi, notamment parce que n’ayant pas les moyens de se payer des modèles, il n’avait pas eu d’autres choix que de se peindre lui-même. Dans un miroir, ce qui explique que si c’est son oreille gauche qu’il s’était tranchée, sur ses toiles, reproductions de son reflet dans un miroir, elle devenait son oreille droite !

475. Comment on a découvert un Van Gogh totalement par hasard ?

Si cet autoportrait s’est retrouvé au dos de cette toile, ce n’est pas le fruit du hasard. Au tout début de sa carrière, Van Gogh, toujours pour les mêmes raisons de manque d’argent, utilisait souvent les deux faces d’une toile, une pour une peinture et l’autre pour une sorte d’exercice pour affiner ses techniques de peinture et les faire évoluer à partir d’un même et unique modèle : lui-même ! Des autoportraits qui n’étaient pas destinés à être vendus. Mais qui aujourd’hui valent autour de 70 millions d’euros. Autant dire qu’avoir un Van Gogh, ça ne coûte pas une oreille, mais un bras !

