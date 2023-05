Pourquoi les avions volent aussi haut dans le ciel ?

Les avions que nous prenons pour nous déplacer volent entre 7 000 et 12 000 mètres d’altitude. Pourquoi pas un poil plus bas finalement ? Eh bien, parce que cette haute altitude a beaucoup d’avantages !

Le premier, c’est l’économie de carburant. Un avion, ça consomme beaucoup de kérosène. Un Airbus A320, c’est 3 000 litres par heure de vol. Voler très haut permet d’en dépenser moins car à ces altitudes élevées, l’air étant moins dense, il offre moins de résistance à l’avion. Les réacteurs en avalent moins d'air donc consomment moins de carburant, ce qui leur permet d’aller plus vite, plus loin et de voler plus longtemps.

Deuxième avantage au vol à haute altitude, il permet d’être au-dessus des nuages donc d’éviter au maximum les intempéries, qui sont le grand ennemi de l’avion. Orage, foudre et autres perturbations sont ainsi évitées au maximum. C’est une façon d’optimiser la sécurité.

À écouter 476. Pourquoi les avions volent si haut dans le ciel ? 00:02:06

En cas de pépin, comme une panne de moteurs, le fait d’être très haut dans le ciel permet à un avion d’avoir de planer, car même chargé de passagers, ça plane très bien un Airbus ou un Boeing. Cette marge de hauteur par rapport au sol lui permet de le faire sur presque 150 kilomètres. De quoi espérer trouver un endroit pour se poser.

Il y a enfin une ultime raison à voler si haut dans le ciel : le bruit. Figurez-vous que même en altitude, si vous êtes dans un endroit extrêmement calme, en étant très attentif, vous pouvez l’entendre. Alors imaginez s’il vole beaucoup plus bas. Ce serait à devenir fou ! Et à atterrir non pas à l’aéroport, mais à l’asile !

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info