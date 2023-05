Pourquoi Nike a eu beaucoup de chance de signer Michael Jordan ?

À l’origine, personne ne voulait de ce contrat. Ni Nike, ni Michael Jordan. Ils ont quand même eu raison de le signer vu qu’aujourd’hui les produits estampillés Jordan, dont les baskets, pèsent cinq milliards de dollars. Et l’ex-star NBA fait lui partie des 2000 personnes les plus riches au monde.

En 1984 quand Sonny Vaccaro, détecteur de talents réputé, propose Jordan à Nike, celui-ci vient d’être recruté par les Bulls de Chicago et n’a encore joué aucune minute en NBA. Mais Vaccaro leur dit que c’est le joueur du futur, qu’il faut miser tout leur budget sur lui, à savoir deux millions et demi de dollars.

Évidemment, c’est risqué pour Nike, qui n’est pas encore le géant qu’on connaît. Quand Vaccaro parle à Michael Jordan de Nike pour la première fois, le joueur ne connaît même pas la marque. Lui préfère Converse, il en porte pour jouer, et il rêve d’un contrat avec Adidas, car ce sont eux qui font les survêtements les plus cool et prisés des basketteurs. À cette époque, c’est ça qui compte pour les joueurs, les chaussures, ils s’en foutent.



Le contrat va être signé avec beaucoup de chance. La chance que ni Converse, ni Adidas, les marques souhaitées par Jordan, ne veuillent le signer. Converse, car la somme demandée est cinq fois supérieure à celle donnée alors des stars NBA sous contrat, comme Magic Johnson et Larry Bird. Adidas parce que certains cadres de la firme allemande estiment que Jordan avec son mètre 98 est trop petit. Ils préfèrent miser sur des pivots, ces joueurs mastodontes de 2m10, 2m20 forcément plus visibles sur un terrain.

La première paire de "Air Jordan" que Nike présente au joueur, il la trouve très moche. C’est sa maman Deloris qui finit par le convaincre. Elle le met de force dans sa voiture et l’emmène elle-même chez Nike, consciente qu’une telle opportunité ne se représentera peut-être jamais : un contrat juteux, deux millions et demi de dollars, et surtout 25 % de royalties sur les ventes des produits Jordan. Qui ont valu à son fiston Michael de devenir le premier milliardaire de l’histoire du sport. Comme quoi il faut toujours écouter sa mère.

