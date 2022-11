Pourquoi beaucoup de fruits sont rouges ?

C’est le cas des framboises, des myrtilles, des cerises, du raisin noir, des groseilles et évidemment des fraises, qui pourtant sont vertes quand elles se mettent à pousser. Mais justement, si elles ont cette couleur vertes puis rouges en mûrissant, c’est pour une bonne raison.

Et cette raison est liée à leurs prédateurs, si je puis dire, reptiles, mammifères ou encore oiseaux. C’est pour cela qu’avant d’arriver à maturité, ces fruits sont verts pour mieux se camoufler au milieu de leurs feuilles et éviter de se faire manger.

En revanche, quand ils sont mûrs, là ils développent une molécule, l’anthocyanine, qui les fait changer de couleur et virer vers le rouge, une couleur vive. Car là, l’idée c’est d’attirer l’œil et de se faire manger, c’est juste une stratégie pour sauvegarder l’espèce et se reproduire.

Quand un oiseau ou un rongeur attrape un fruit, il le mange sur place ou se déplace avec. Une fois qu’il le mange, il a tendance à laisser par terre des pépins, des noyaux ou des bouts qui contiennent des graines, ce qui va permettre à d’autres fruits de repousser un peu plus loin et d’étendre ainsi le territoire. Et la couleur rouge n’est pas un hasard : c'est la couleur que voient le mieux les oiseaux qui adorent les fraises ou les cerises.

Et si d’autres fruits comme les bananes, eux, ont choisi de tirer vers le jaune ou le vert, c’est parce que ce sont les couleurs qui attirent le plus l’œil des singes.

