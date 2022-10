Jardinage : comment bien choisir son arbre fruitier

Quand on veut planter un arbre fruitier dans son jardin, il est important de prendre en compte plusieurs paramètres et de surtout, bien le choisir. La difficulté réside, en effet, dans le choix de l'arbre, notamment lorsque l'on se retrouve en jardinerie face à une dizaine d'arbres identiques. Tout d'abord, il est important de regarder l'état général des arbres en commençant par le tronc.

Après avoir vérifié que le tronc présentait peu de grosses blessures profondes, il peut être utile d'analyser le collet de l'arbre. Cela correspond à la petite boursouflure située en bas du tronc, qui le sépare des racines. Il faut particulièrement bien observer cette zone afin de vérifier si elle n'a pas de taches particulières ou de la moisissure qui pourrait l'empêcher de bien prendre.

Enfin, la partie la plus importante de la vérification concerne les racines. Il ne faut pas hésiter à sortir la motte du pot et regarder s'il n'y a pas de chignon qui se forme. On parle de chignon quand les racines prennent la forme du pot, et elles prendront donc plus de temps à s'adapter et à se développer une fois plantées. Il existe néanmoins un moyen de défaire ce chignon facilement : avant de le planter, baignez le dans de l'eau de pluie pendant environ 1 heure.

