Pourquoi à une époque, le PSG et l'OM n'ont fait qu'une seule et même équipe ?

533. PSG-OM : pourquoi, à une époque, les deux clubs n'ont fait qu'une seule et même équipe ?

Le PSG et l'OM se sont affrontés, dimanche 24 septembre. Leur première rencontre remonte au 12 décembre 1971. À l’époque, Paris est un bébé qui a un an d’existence et le grand rival de l’OM, ce sont surtout les Verts de Saint-Étienne. Les deux clubs entretiennent des relations amicales.

En février 1975, à la suite du décès tragique, à seulement 25 ans, du rugbyman du Racing Club de France Georges Magendie, l’OM et le PSG décident d’organiser un match amical au profit de sa veuve. Pas l’un contre l’autre, mais ensemble ! Ainsi, des joueurs parisiens et marseillais, tous avec le maillot du Racing, affrontent le club brésilien de Botafogo.

Ils ont répété l'opération trois fois en 1975, notamment lors d’un match amical au Stade Vélodrome. L’OM devait affronter Barcelone. Le problème, c’est qu’il lui manquait quatre de ces vedettes dont Marius Trésor, alors en équipe de France. Pour que l’affiche reste belle, le président de l’OM demande à celui du PSG, Daniel Hechter, de lui prêter trois de ses meilleurs joueurs. Des Parisiens vont se retrouver à jouer avec le maillot de Marseille contre Barcelone.

Une rivalité créée par Bernard Tapie

La rivalité entre l'OM et le PSG est arrivée seulement au début des années 90. Bernard Tapie l’a montée de toutes pièces, car L’OM n’avait plus vraiment de rival. Il a soufflé l’idée à Canal+, diffuseur du championnat, de racheter le PSG, pour donner à Marseille un adversaire digne de ce nom. Mais cela fini par mettre la chaine en porte-à-faux en 1993. À la suite de l’affaire OM-VA, on retire son titre de champion de France à Marseille.

Le règlement veut qu’il revienne au deuxième du classement. Cette année-là, le 2ᵉ, c'est le PSG qui refuse ce titre. Officiellement parce qu’il estime ne pas l’avoir gagné sur le terrain. La vraie raison, c’est que Canal+ a eu peur que voir ce titre passer de l’OM au PSG entraine une vague de désabonnements dans le sud de la France. Ainsi, en 1993, il n’y a eu aucun champion de France.