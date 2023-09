Pourquoi devenir reine a coûté plusieurs milliers d'euros à Camilla ?

Le roi Charles III est arrivé à Paris, mercredi 20 septembre, accompagné de son épouse, la reine Camilla. Pour se préparer à devenir Reine, Camilla a suivi un régime drastique avec une diététicienne et a perdu une dizaine de kilos, soit deux tailles de vêtements. Ce qui l’a obligée à changer toute sa garde-robe.



Cette métamorphose a été encouragée par Charles, qui était lui-même incité par ses conseils en communication qui estimaient que son look ne collait pas aux standards exigés pour un membre de la famille royale. Surtout en comparaison de Diana. C’est d’ailleurs pour ça qu’on lui a refilé son styliste.

L'apparence physique de Camilla a changé, pas seulement son style. Pour ses cheveux, elle portait un blond platine, quasi blanc, qui lui faisait faire ses 76 ans. On lui a réchauffé avec un blond miel qui adoucit le visage. Pour les rides, elle aurait eu pour 11.600 euros d’esthétique, avec peelings et traitement laser pour les pattes d’oie, les rides autour de la bouche.



La reine a aussi eu recours à un blanchiment dentaire, car elle a fumé pendant plus de 40 ans, et à un réalignement de ses dents. Enfin, elle a aussi fait des injections. Pas de botox, mais d’un produit à base de venin d’abeilles, comme Victoria Beckham ou Gwyneth Paltrow.

Pour bien retendre sa peau, elle utiliserait une crème naturelle à base d’orties, qui a le même effet que le botox. Il stimule l’épiderme et l’oblige à produire du collagène et de l’élastine. Mais lui, il est bio et on sait que ça compte pour Charles ! Tout ça, la reine Camilla l’a fait en à peine six mois.