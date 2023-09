Ligue des champions : le PSG réussit son entrée face au Borussia Dortmund

Bon départ pour le Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Les hommes du coach espagnol Luis Enrique ont remporté leur premier match (2-0), mardi 19 septembre au soir au Parc des Princes, face au Borussia Dortmund grâce à un penalty de Kylian Mbappé et à un but du défenseur latéral Achraf Hakimi. Ils prennent seuls la tête du groupe F de la Ligue des champions, l'un des plus relevés de la compétition, après le match nul (0-0) entre l'AC Milan et Newcastle en début de soirée.

Les Parisiens n'ont pas tremblé au cours d'une rencontre maîtrisée, qu'ils ont su débloquer au retour des vestiaires. Après une première période terne, malgré un poteau de Vitinha à la 19e, le PSG s'en est remis une nouvelle fois à Kylian Mbappé. La star des Bleus a obtenu un penalty suite à une main du défenseur allemand Niklas Süle, qu'il a lui-même converti à la 49e minute. Moins de dix minutes plus tard, le break était fait sur une superbe action collective conclue par Achraf Hakimi, d'un extérieur du droit aussi subtil que sublime (58e).

Le BvB, qui vit un début de saison compliqué en Bundesliga, a trouvé le poteau à la 79e mais est passé à côté de son match. Seule ombre au tableau côté PSG : aucune des trois recrues en attaque (Kolo Muani, Dembélé, Ramos) n'a trouvé la faille, confirmant leurs difficultés depuis leur arrivée. Les Parisiens n'auront cependant pas le temps de gamberger, puisque un énorme choc les attend dès dimanche : le "classique" de Ligue 1, face à un Olympique de Marseille en pleine crise institutionnelle.

