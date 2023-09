Gainsbourg : pourquoi, tous les ans en Normandie, on pédale en hommage au chanteur ?

Mercredi 20 septembre, la maison de Gainsbourg, située rue de Verneuil à Paris, ouvre ses portes au public. Le bâtiment a été transformé en musée par sa fille Charlotte Gainsbourg, pour permettre aux spectateurs de plonger dans l'intimité du chanteur. Pourtant, parmi les faces cachées de l'artiste, on connait moins le fan de sport qu'il était. Ce qui lui a d'ailleurs valu que l'on pédale tous les ans en Normandie, en son hommage.

Le mot "sport" n'est pourtant pas le premier mot qui vient à l'esprit lorsque l'on pense à Serge Gainsbourg. Pourtant il était fan de sport mais à la télé. Il adorait, de son propre aveu, regarder le hockey sur glace et la boxe. Il était d'ailleurs fan de Mohammed Ali, dont il avait un autographe qu’il lui avait fait sur ce qu’il avait alors sous la main : une photo de sa fille Charlotte.

Mais le chanteur avait également un lien étroit avec le cyclisme : en 1988, André Quentin, policier à Coutances dans la Manche, cherche de l’argent pour aider son club cycliste de la Haye du Puit, en difficulté. Il se dit qu’il va essayer de trouver de l'argent du côté du showbiz.

La "Gainsbarre", l'héritage de Gainsbourg au cyclisme

Un jour, André Quentin feuillette la revue de l’orphelinat de la police. Et là il découvre que Gainsbourg a fait un don au club cycliste du commissariat du 7ème arrondissement de Paris, où il habite. Le chanteur a toujours été amoureux de l’uniforme, il aimait les policiers qui le lui rendaient bien : la preuve, la collection de menottes qu’il a dans sa maison rue de Verneuil.

Le policier réussit auprès de collègues à récupérer son numéro de téléphone. Gainsbourg décroche : "Qu’est-ce que tu veux p’tit gars ?". André Quentin ne se démonte pas : il veut de l’argent pour son club cycliste. Et là, surprise, le chanteur lui dit : "Ok, passe me voir quand tu viens à Paris !". Le flic saute dans un train et raconte qu’il se retrouve rue de Verneuil, dans le salon. Où Serge Gainsbourg finit par lui signer un chèque de 100.000 francs.

Une somme conséquente ! Et pourtant André Quentin avait demandé 300.000 francs ! Gainsbourg se serait même excusé de ne pas pouvoir les lui donner : les impôts venaient de passer et il avait acheté une maison pour Lulu. En contrepartie, il demande une seule chose : que "Gainsbarre" soit désormais inscrit sur le maillot des cyclistes du club. Il invite d’ailleurs ces derniers en 1990 sur le plateau de l'émission Sacrée Soirée.

À la mort de Gainsbourg, le club dépose une gerbe sur sa tombe. Et surtout crée en 2004 en hommage à son donateur, la "Gainsbarre", une course cycliste qui se déroule désormais tous les ans dans la Manche. Remportée au passage en 2011 par notre double champion du monde de cyclisme sur route : Julian Alaphilippe.