Paris : quel monument improbable a failli être construit à la place de l’Arc de triomphe ?

Cela remonte à 1806, date à laquelle en toute modestie, Napoléon, après sa victoire sans appel à Austerlitz, décide de faire construire un Arc de Triomphe pour rendre hommage à sa Grande Armée, qui donnera son nom d’ailleurs à l’avenue parisienne qui descend à l’opposé des Champs-Élysées. Mais dans un premier temps, ce n’est pas à l’emplacement actuel de l’Arc de triomphe qu’il pense.

Napoléon se dit que ce serait bien de le bâtir du côté de Chaillot, un coin de l’Ouest parisien où l’on trouve maintenant le Trocadéro, mais qui est alors désert. Son développement serait boosté par la construction de ce monument et il pourrait devenir alors le quartier impérial avec de superbes constructions à la hauteur du prestige de l’empereur.

Sauf que Napoléon a un petit doute sur le monument lui-même. Il a déjà lancé la construction de l’Arc de triomphe du Carrousel du côté du Louvre, celui qui est aujourd’hui en face la Pyramide. Ça fait un peu doublon et Napoléon veut quelque chose d’unique et d’exceptionnel, alors il pense à un éléphant.

Un éléphant gigantesque devait être construit

Un éléphant gigantesque en bronze de 16 mètres de long et 15 mètres de haut dont l’intérieur serait creux, ce qui permettrait d’y aménager un musée de plusieurs étages à sa gloire. Quant à la trompe, ce serait une fontaine qui permettrait d’arroser des jardins. Des plans sont réalisés, mais finalement, il choisit de l’installer en haut des Champs-Élysées et puis, au dernier moment, dans sa mégalo, Napoléon se dit que pour ressembler aux grands empereurs qu’il admire tant, un arc de triomphe, comme eux, ça reste le plus symbolique.

Au final le 15 août 1806, jour de son anniversaire, il en pose la première pierre. Mais, il n’abandonne pas pour autant l’idée du musée pachyderme. Sa construction dans une version en plâtre débute en 1808, mais n’ira jamais au bout. En 1846, l’éléphant sera détruit et remplacé place de la Bastille par la colonne de Juillet qui y trône encore actuellement.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info